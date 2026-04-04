Nalabay sa gimaneho’ng motor, patay

Wala na makaabot nga buhi sa tambalanan ang usa ka kawani sa Dalaguete Waterworks human kini madisgrasya sa iyang motorsiklo samtang nagpaingon sa amihanang bahin sa Barangay Balud, Dalaguete, niadtong Biyernes Santo sa gabii.
Giila ang biktima nga si Niño Boy Ravina Prado, 35, residente sa Barangay Tuba ug kawani sa Dalaguete Waterworks.
Base sa imbestigasyon sa Dalaguete Municipal Police Station, nakadawat sila og tawag gikan sa Bureau of Fire Protection (BFP) alas 10:35 sa gabii labot sa usa ka aksidente sa karsada sa maong dapit.
Nasayran nga ang biktima nagsakay sa iyang Kawasaki 155cc nga motorsiklo ug nagpaingon sa amihanang bahin.
Pag-abot sa usa ka kurbadahong bahin sa karsada sa Barangay Balud, giingong nawad-an og kontrol sa manubela si Prado hinungdan nga na-overshoot ang iyang motor ug nibangga sa sementadong gutter.
Tungod sa kakusog sa impact, nalupad ang biktima gikan sa iyang motor ug natugpa sa koral sa usa ka balay.
Dali nga niresponde ang rescue team sa BFP human manawag ang mga nakasaksi sa insidente.
Gidala dayon ang biktima sa Isidro C. Kintanar Memorial Hospital, apan gideklarar kining patay na ni Dr. Maranon tungod sa grabe nga kadaot nga naangkon sa iyang ulo ug lawas.