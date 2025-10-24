Nalakip sa top 10 most wanted, sikop
Malampusong nadakpan sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group-Cebu City Field Unit (CIDG-CCFU) ang usa ka indibidwal nga giila nga Top 10 most wanted person sa Police Regional Office (PRO) 7 sa alas 9:05 sa buntag, Huwebes, Oktubre 23, 2025.
Ang pagdakop nahitabo atol sa gilusad nga manhunt operation sa Sityo Tipolo, Barangay Busay, Dakbayan sa Sugbo.
Ang akusado nga naila lang sa iyang alyas nga “Juls” ,27, dunay pending alias
warrant of arrest nga gipagawas sa korte sa Siyudad sa Sugbo.
Nag-atubang siya og kaso sa kalapasan sa Republic Act 10591 kon Illegal Possession of Firearms and Ammunition pinetsahan sa Hulyo 14, 2025, diin dunay P120,000 nga gitugot nga piyansa.
Si “Juls” nakaikyas sa miaging search warrant niadtong Hulyo 27, 2021, human makabantay sa presensya sa kapulisan.
Apan human makadawat og impormasyon nga mibalik ang akusado sa iyang pinuy-anan, dali dayon gilusad sa CIDG ang Oplan “Pagtugis” aron siya dakpon. / AYB