Nalambigit sa cyberporn sa Dumanjug lutoson

Gimandoan sa hepe sa Cebu Police Provincial Office Police nga si Colonel Christopher Bermudez ang hepe sa Dumanjug Municipal Police Station nga pangitaon kadtong mga ginikanan o kabanay nga nalambigit sa child exploitation sa lungsod.
Kadtong magtiayon nga giingong mibaligya sa hubo nga hulagway ug video sa ilang anak sa internet anaa na sa kustodiya sa Dumanjug Municipal Police Station.
Ang maong magtiayon nangayo'g tabang sa buhatan ni Mayor Gungun Gica niadtong Martes, Agusto 19, 2025, apan nasayran nga duna kiniy nahimong kalapasan sa pag among-among sa mga bata, hinungdan nga gidakop.
Ang mga ginikanan matud pa namaligya og mga malaw-ay ug bastos nga video ug hulagway sa ilang 3 anyos nga anak ngadto sa mga langyaw bugti sa kwarta.
Aduna pay usa ka 11 anyos nga bata nga giingong gigamit usab sa magtiayon sa pornograpiya bugti sa kwarta nga mobalor og P30 mil ngadto sa P50 mil matag video.
Human niadto, si Mayor Gica nihatag og kamanduan nga dakpon ang tanang nalambigit sa cyberpornography sa iyang lugar.
Samtang ang mga bata nga biktima kasamtangan nga gikustodiya sa Municipal Social Welfare and Services Office alang sa himuon nga social intervention.
Giangkon ni Bermudez nga sa pagkutlo ning balita wala pa makuha sa PNP ang cellular phone sa mga suspetsado ug sila nagtuo nga napapas na ang mga video niini apan iyang gibutyag nga makig-alayon sila sa Regional Cybercrime Unit 7 alang sa pag-apply og search warrant ug ipaubos kini sa forensic examination.
“Nakunan na natin ng statement yung minor with collaborating with the statement also of the relative so yun nga pa filan natin sila ng Republic Act 7610 Special Protection of Children against Abuse and Republic Act 11930 Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children Act,” sumala ni Bermudez.
Matud niya nga ilang pangitaon kadtong mga ginikanan nga nalambigit sa cyber pornography sa lungsod sa Dumanjug diin ang mga biktima mao ang mga bata.
Nakig-alayon usab ang kapulisan sa laing ahensya sa gobyerno aron matutukan nila ang maong kaso sa Dumanjug. / AYB