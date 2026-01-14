Nalambigit sa ‘drug syndicate’ sikop, P54M shabu nasakmit
Mokabat sa walo ka kilo nga gituohang shabu nga nagkantidad og P54.4 milyunes ang nasakmit sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 atol sa usa ka buy-bust operation sa Sityo Suba, Barangay Tuyan, Dakbayan sa Naga niadtong Martes sa gabii, Enero 13, 2026.
Ang operasyon niresulta sa pagkasikop sa giingong big-time drug distributor nga si alyas Clifford, 47, usa ka drayber ug lumad nga taga South Poblacion, Naga.
Lakip sa nadakpan sa kapulisan ang tulo niya ka kauban nga sila si alyas Maricel, 39, taga Barangay Tuyan, Naga; alyas Joseph, 52, driver, taga Looc, Mandaue City; ug alyas Barbara, 29, online seller, taga Umapad, Mandaue City.
Matod ni PDEA 7 Director Joel Plaza, si Clifford giisip nga usa ka National Wholesaler.
Base sa monitoring ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA 7, sukad pa niadtong Abril 2025 gipaubos sa case buildup ang suspek kinsa makabaligya og lima ka kilo nga shabu matag semana.
Gibutyag ni Thessa Tiuzen, Acting Assistant Regional Director sa PDEA 7, nga ang suplay ni Clifford gikan sa Metro Manila ug Mindanao ug iyang i-apud-apod sa tibuok isla sa Sugbo, Bohol, ug Negros Oriental.
Gikompirmar sab ni Police Colonel Abubakar Mangelen Jr., hepe sa Cebu Police Provincial Office (CPPO), nga si Clifford ang nagsilbing amo sa usa ka organized independent drug group nga nag-operate sa probinsiya.
Nasakmit gikan sa mga suspek ang walo ka dagkong putos sa shabu nga adunay Chinese characters, pito ka mobile phones, buy-bust money, ug nagkadaiyang ATM cards.
Ang malampusong operasyon gilusad pinaagi sa hiniusang pwersa sa PDEA 7 Cebu Provincial Office, Intelligence Section, Naga City Police, PNP Drug Enforcement Group (PDEG), Naval Forces Central (Navforcen), ug Coast Guard District Central Visayas.
BAHAD NI GOV. PAM
Personal nga nibisita si Gobernador Pamela Baricuatro sa buhatan sa PDEA 7 ug nipadayag sa iyang kabalaka sa kadako sa bulto sa drugas nga nakuha.
Sumala sa gobernador, prayoridad sa iyang administrasyon ang pagsumpo sa drugas aron mapanalipdan ang kabatan-onan.
“We know who you are. It will be a matter of time, there will be a day of reckoning for you,” bahad sa gobernadora ngadto sa mga drug lord.
Giangkon ni Baricuatro ug Col. Mangelen nga hagit ang pagbantay sa mga entry points sama sa mga pantalan, apan pasalig nila nga ang bag-ong giumol nga
Inter-Agency Task Force magtinabangay aron hingpit nga mapugngan ang pagsulod sa ilegal nga drugas sa Sugbo. / AYB , ANV