Nalambigit sa ‘illegal drugs’ gipatay sa riding-in-tandem

Patay nang naabot sa tambalanan ang usa ka 28-anyos nga giila nga drug personality human gipusil sa duha ka lalaki niadtong Miyerkules, Septiyembre 10, 2025, sa JM Basa Street, Barangay San Nicolas Proper, Dakbayan sa Sugbo.
Ang biktima nailhan nga si Vincent Payusan Alcazar, residente sa Sityo Wakwak, Barangay Sawang Calero.
Matod sa mga saksi, nagbarog ang biktima dihang kalit lang siyang gipusil sa duha ka lalaki nga nisakay dayon sa motorsiklo human sa krimen.
Gibutyag sa mga imbestigador sa Sawang Calero Police Station 6 nga usa sa ilang gisubay nga motibo sa pagpatay mao ang ilegal nga drugas.
Ang biktima bag-ong drug player sa Sawang Calero ug giingong dili mobayad sa iyang mga utang sa drugas.
Nakuha sa kapulisan ang cellphone sa biktima nga duna’y mga mensahe mahitungod sa ilegal nga transaksyon sa drugas.
Sa pagkakaron, duha ka persons of interest ang gisubay sa kapulisan.
Padayon ang manhunt operation ug gitan-aw ang mga CCTV footage sa lugar aron mailhan ang mga mamumuno. / AYB