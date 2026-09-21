Nalambigit sa road rage sa Escario, gipatawag sa LTO

Gipatawag na sa Land Transportation Office (LTO) ang drayber sa motorsiklo ug sa sakyanan nga nag-away sa tunga sa karsada sa dalan Escario, Barangay Kamputhaw, Dakbayan sa Sugbo, alas 8 sa gabii, Dominggo, Septiyembre 20, 2026.
Matod ni Police Lt. Col. Gerard Ace Pelare, deputy city director for operation sa Cebu City Police Office, nga human makadawat og impormasyon ang Abellana Police Station 2, ila dayon kining girespondehan.
Apan giingong nagkauli ra ang maayong kabubut-on sa duha ka habig.
Nipasabot hinuon si Pelare nga bisan pa og na-settle na ang duha, mamahimong dunay legal nga sangpotanan niini sama sa alarm and scandal nga posibleng mapasaka batok kanila kon mapamatud-an sa imbestigasyon nga pagahimuon sa kapulisan.
Nagpatawag og coordination meeting ang CCPO uban sa Land Transportation Office pinaagi ni Atty. Francis Santiago ang Legal Officer sa LTO 7.
Gi-request ni Pelare ngadto sa LTO 7 nga moisyu og show cause order batok sa duha ka drayber.
Sigon sa imbestigasyon sa Abellana Police Station 2, nga nasuko matod pa ang drayber sa pickup kay gusto siya nga mo-overtake apan wala mohatag og lugar ang drayber sa motorsiklo.
Nikanaog ang drayber sa pickup ug nibunot og kutsilyo ug gihana sa pagdunggab sa drayber sa motor.
Ang video sa maong insidente nag-viral sa social media human gi-upload sa nagkuha niini. / AYB