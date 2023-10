Naligas pagkapyot naligsan, namatay

Patay na nga nidangat sa Cebu City Medical Center (CCMC) ang usa ka non-teaching personnel sa Department of Education (DepEd) Cebu City nga naligsan sa usa ka mini bus sa gawas sa Cebu South Bus Terminal (CSBT) sa N. Bacalso Ave., Barangay Sambag 1, dakbayan sa Sugbo, alas 6 sa gabii, Martes, Oktubre 17, 2023.

Ang biktima giila nga si Erwin Omblero, 57, Admin. Assistant 1 sa DepEd Cebu City, taga Barangay Mantalongon, lungsod sa Barili.

Gikompirmar kini sa pakig­hinabi sa usa ka lokal nga telebisyon kang Dr. Salustaniano T. Jimenez, regional director sa DepEd 7.

Samtang, ang kapulisan nagdumili sa paghatag sa ngalan sa drayber sa nakaligis nga mini bus tungod sa ilang bag-ong polisiya sa paghatag og impormasyon.

Si Police Captain Mark Don Alfred Leanza, hepe sa Abellana Police Station sa Cebu City Police Office (CCPO), niasoy sa Superbalita Cebu nga ang biktima mosakay unta sa bus pauli sa Barili.

Sa dihang nakita sa biktima ang mini bus sa Chan Liner nga nigawas sa terminal, iya kining gigukod ug dayong kapyot sa pultahan apan nakabuhi hinungdan nga natagak sa karsada ug naligsan sa mao nga sakyanan.

Dali nga niresponde ang mga polis gikan sa Abellana Police Station human nakadawat sa alarma.

Gidala ang biktima sa CCMC apan gideklarar nga patay nang niabot.

“Itong victim natin medyo matanda na. Hindi nakakapit ng maayos seguro sa bus, ‘yun nahulog siya doon sa pintoan and then he went under the bus,” matod ni Leanza.

Kasamtangan nga gitanggong sa police station ang driver sa Chan Bus Liner ug gitakdang pasakaan og kasong reckless imprudence resulting to homicide.

Si Carmen Quijano, manager sa CSBT, nagkanayon sa usa ka interview nga dugay na nga patakaran sa CSBT nga kinahanglan nga ang tanang mga pasahero mosulod sa terminal aron luwas sila nga makasakay itandi kon nag-atang sa gawas.

Matod niya nga nasuko na si Cebu Governor Gwen Garcia niadtong mga mini bus nga iyang gihulagway nga gahi’g ulo ang mga drayber nga bisan giunsa pagbadlong nga dili manguha og pasahero sa gawas molapas gihapon.

“Wala gyud ta mahimuot aning sitwasyon karon kay makapasuko man ni sa gobernador. Niabot na gyud ang higayon kay kining mga mini bus gahi kaayo’g ulo. In fact, ang gobernador ani gani nanuyo gyud kay dili man gyud na angay nga ma-mick up og pasahero anha anang atbang sa terminal kay duna gyud tay nindot nga terminal,” matod ni Quijano.

Giawhag ni Quijano ang Cebu City Transportation Office (CCTO) nga palig-unon ang pagpatuman sa balaod sa trapiko.

Si Atty. Rey Gealon, pangulo sa CCTO, nisanong dayon sa awhag ni Quijno pinaagi sa pagbutang og daghang traffic enforcers sa dapit aron pagpahan-ay sa trapiko ug hugot nga pagpatuman sa lagda sa balaod.