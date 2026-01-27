Nalupig sa sinumbagay namusil, biktima patay

Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka 35-anyos nga lalaki human kini pusila sa iya ra sab nga higala nga iyang gikasumbagay niadtong Lunes sa hapon, Enero 26, 2026, sa Sityo Lawis, Barangay Pasil, Dakbayan sa Sugbo.
Giila ang biktima nga si Jovannie Millanes Ruelan, 35, lumulupyo sa maong dapit.
Base sa imbestigasyon sa Sawang Calero Police Station 6, nagsugod ang tensyon sa gamay lang nga bikil tali sa biktima ug sa mga suspek nga giilang silang alyas Neil, 27, ug Ryan, 27.
Giingong nagkombati sa sinumbagay ang biktima ug ang suspek nga si Ryan.
Tungod kay nalupig sa binukbukay, nikuha og armas si Ryan ug gipusil ang biktima sa hawak, hinungdan sa pagkahagba niini.
Human sa pagpamusil, nisibat ang duha ka suspek samtang gidala ang biktima sa Cebu City Medical Center (CCMC). Pipila ka oras ang milabay, gideklarar nga nakabsan kini sa kinabuhi.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Jose Los Baños, ang information officer sa Cebu City Police Office (CCPO), nilusad og manhunt operation ang kapulisan. Nadakpan ang suspek sa maong barangay niadtong alas 3:38 sa kaadlawon sa Martes, Enero 27.
Nakuha gikan kaniya ang usa ka kalibre .38 nga revolver nga adunay tulo ka bala nga gituohang maoy gigamit sa krimen. Gipalapdan sa Sawang Calero Police Station ang imbestigasyon aron masuta ang lawom nga motibo sa panag-away ug kon diin gikan ang armas sa suspek.
Giandam na ang mga kasong murder, illegal posession of firearms ug gun ban subay sa gipatuman nga seguridad alang sa ASEAN Summit batok sa susspek. /