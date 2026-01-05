Namaak mura og ‘zombie’
Nalangkat ang panit ug unod sa agtang sa 43-anyos nga babaye human gipaak sa iyang silingan nga gituohang nagumon sa ilegal nga drugas alas 7:00 pasado sa buntag, Lunes, Enero 5, 2026, sa Sityo Sampaguita, Barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo.
Ang nalandig sa tambalanan tungod sa naangkon nga samad pinaakan mao si alyas Josa.
Nidangop si Josa sa Inayawan Police Station aron dakpon ang suspek nga si alyas Bebe, 41, iyang silingan.
Matod sa biktima nga naligo siya niadtong higayona dihang nilabay ang suspek.
Matod niya nga nagsige kini og padungog-dungog ingon man pasingit og mga bati nga istorya, hinungdan nga iya kining gikomprontasi nga niresulta sa init nila nga panaglalis ug pagbinugnoay.
Ang suspek niangkon nga nakabuhi siya og mga dili maayong pulong apan dili si Josa ang iyahang gipasabot.
Nibutyag siya nga sa dihang gidumog siya sa biktima ug tungod sa ka apeke sa lugar, wala siyay laing nahimo kon dili ang paggunit sa buhok ug gipaak ang agtang ni Josa.
Dugang niya nga nidepensa lang siya sa iyang kaugalingon ug wala siya nagmahay sa iyang gibuhat.
Ang mga silingan nga nakasaksi nihulagway sa suspek nga mura'g ungo nga namaak sa biktima ug may dugo pa sa baba niini.
“Mura gyud siya og ‘zombie’ tan-awon unya giluwa dayon ang panit ug unod sa agtang nga iyang nalangkat.Gadugo pa iyang baba,” matod sa silingan.
Niadtong miaging tuig, ang suspek nakapaak na sab sa usa ka barangay tanod sa Inayawan dihang gialarma siya human malambigit og kagubot.
Nasamad sab ang bukton sa tanod ug nagbilin og uwat.
Nasayran nga duna nay deperensiya sa pangisip ang maong suspek tungod sa iyang pagkagumon sa ginadili nga drugas.
Nadakpan na usab siya kaniadto ug giparehab.
Kasamtangang gitanggong sa prisohan si alyas Bebe samtang giandam na ang kasong ipasaka batok kaniya. /