Namadlong kay gisabaan langyaw gitigbas sa bayaw

Nalandig sa tambalanan ang usa ka 59-anyos nga langyaw human gitigbas sa iyang bayaw nga nasuko dihang gibadlong tungod sa saba nga tukar, alas 6:00 sa gabii niadtong Miyerkules, Hulyo 8, 2026, sa Barangay Sagay, Dakbayan sa Toledo.
Giila ang biktima nga si Themis, usa ka Greek national, minyo sa igsuon sa suspek.
Samtang ang suspek nga nadakpan sa hot pursuit giila nga si Alberto, 69, biyudo, nagpuyo ra sab sa maong dapit.
Base sa imbestigasyon sa Toledo City Police Station, ang biktima ug ang iyang asawa bag-o lang niabot sa ilang panimalay gikan sa Dakbayan sa Sugbo.
Tungod kay gikapoy ug naluya sa biyahe isip drayber, daling nisulod sa iyang kuwarto si Themis aron matulog.
Apan nakamata ang langyaw tungod sa kakusog sa tukar gikan sa tapad nga balay diin nagpuyo ang iyang bayaw nga nag-inom niadtong higayona.
Nibangon ang biktima ug giadto ang suspek aron hangyuon nga pahinayan ang volume sa sounds.
Apan nasuko hinuon ang hubog nga suspek ug daling gihakop ang iyang 19-pulgada nga sundang ug gitigbas ang biktima.
Nakaangkon og mga samad tinigbasan ang langyaw sa iyang walang bahin sa mata dapit sa kilay ug sa iyang walang ngabil.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Atty. Verniño Noserale, hepe sa Toledo City Police Station, nga nahinabi sa Superbalita Cebu, nasuta sa ilang pakisusi nga aduna nay karaang panagbangi ang duha ka habig.
Narekober sa mga nirespondeng polis ang sundang nga gigamit sa krimen, samtang giandam na ang kaso’ng frustrated homicide batok sa suspek. / GPL