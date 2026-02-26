Namaligya og pisa gikan sa ‘kinawat’ nga motor gironda

Nadakpan ang usa ka babaye nga giingong mamalit ug mobaligya og mga kinawat nga makina sa motor atol sa hiniusa nga operasyon sa Highway Patrol Group (HPG) 7 ug Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) 7 niadtong Martes sa gabii, Pebrero 24, 2026.
Giila ang suspek nga si Ellen Dorig Balanggie, 44 , residente sa Mananga II, Barangay Tabunok, Dakbayan sa Talisay diin nahitabo ang ronda alas 5:00 sa hapon hangtod alas 8:30 sa gabii.
Sumala ni Police Lieutenant Colonel Wildemar Tiu, Regional Chief sa HPG 7, nagsugod ang tanan sa reklamo sa usa ka biktima kansang motorsiklo gikawat.
Sa iyang kaugalingon nga pakisusi, iyang natultolan nga ang iyang motor gi-chop-chop ug ang makina niini gi-display na sa tindahan sa suspek.
Namatud-an nga ang makina iya sa reklamante human nitakdo ang engine number niini sa gihuptan niyang mga dokumento.
Atol sa ronda, nasakmit ang 13 ka makina sa motor ug mga engine block sa nagkalainlaing brand.
Walay napakita nga bisan unsang legal nga dokumento ang tag-iya sa pagpamalit ug pagbaligya niini.
Matod ni Tiu, nakuha sa ilang intelligence monitoring nga ang maong tindahan nahimo nang bagsakan sa mga kinawat nga
motor diin kini bungkagon ug ibaligya ang mga piyesa sama sa manobela, suga, ug tail light.
Gisuwayan pa unta sa pagtago sa suspek ang ubang makina sa ilang stock room dihang nakabantay sa mga polis, apan napugngan sila sa mga operatiba.
Ang 13 ka makina ipaubos karon sa forensic examination pinaagi sa macro-etching aron matultolan kon kinsa ang tinuod nga mga tag-iya niini base sa record sa Land Transportation Office (LTO).
Mag-atubang ang suspek sa mga kalapasan sa Section 6 sa Presidential Decree 1612 (Anti-Fencing Law) ug Section 6 sa Republic Act 10883 (New Anti-Carnapping Law).
Gituohan sa HPG 7 nga dugay na kini nga negosyo sa suspek ug daghan na ang nabaligya nga mga piyesa gikan sa mga kinawat nga motor. / AYB