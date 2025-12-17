Namaligya’g butane sa Lacion gi-buy-bust

Namaligya og butane ang nasikop sa gilusad nga entrapment sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) -Mandaue City Field Unit ala 1:45 sa hapon sa Martes, Disyembre 16, 2025 sa Sityo Libo, Barangay Tayud, Lungsod sa Consolacion.
Ang nasikop giila nga si alyas Joe, 29, residente sa Barangay Tayud. Nasakmit sa mga operatiba ang 23 ka crate sa mga butane canister nga dunay sulod nga liquified petroleum gas (LPG) ug 12 ka empty canister.
Una na nga nireklamo sa buhatan sa CIDG7 ang representative sa Cebu Rufrance Multigas Corporation labot sa ilegal nga pagpamaligya sa mga butane canister sa maong dapit sa usa ka dealer niini.
Gumikan sa maong reklamo nilusad og monitoring ang CIDG ug nihimo og test- buy ug nasuta nga tinuod ang reklamo sa usa ka lehitimo nga gas dealer. / AYB