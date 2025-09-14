Namaligyag drugas sud sa condo, nasikop

Marijuana kush, marijuana vape cart ug suspetsadong shabu ang nasakmit sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA)-7 atol sa buy-bust nga gipahigayon sulod sa usa ka condominium unit nga nahimutang sa Barangay Tisa sa siyudad sa Sugbo alas 2:55 sa hapon, Sabado, Septiyembre 13, 2025, nga miresulta sa pagkasikop sa 24 anyos nga lalaki.
Ang suspek giila ni PDEA 7 Director Joel Plaza, alyas Caesar, taga Barangay Sawang Calero sa dakbayan sa Sugbo ug kasamtangan nga nag-abang og lawak sa maong condominium.
Nasakmit sa mga operatiba ang lima ka putos sa marijuana kush nga dunay gibug-aton nga 9 gramos nga gibana-banang mobalor sa P7,200, duha ka pakete sa shabu nga motimbang sa 50 gramos nga dunay estimated average market value nga P340,000, usa ka vape cartridge nga dunay marijuana nga motimbang sa 0.5 gramos nga mokantidad sa P2,000, buy-bust money, duha ka timbangan ug cellphone.
Ang mga nakuha mga ebidensya giduso na ngadto sa PDEA 7 Laboratory samtang ang suspek kasamtangan nga gibalhog sa ilang custodial facility.
Matod ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA 7, nga usa ka semana nila nga gipaubos sa case buildup ang suspek human nakadawat og impormasyon mahitungod sa iyang illegal nga kalihukan.
Giingong makabaligya si alyas Caesar og 100 gramos sa shabu matag semana, 30-50 gramos nga kush ug upat ngadto sa walo ka carts sa marijuana vape matag semana.
Diha ra usab sa sulod sa condo unit niini ibaligya sa suspetsado ang maong mga illegal nga drugas.
Human makuha ang tanang impormasyon gihimo dayon ang anti-illegal drug operation ang PDEA uban sa Regional Intelligence Unit sa Police Regional Office 7 nga misangpot sa pagka sikop niini.
Giangkon ni Alcantara nga bag-ong identified sa ilang buhatan ang maong suspetsado.
Giandam na ang kasong pagpayuhot sa illegal nga drugas alang sa pagpasaka niini ngadto sa korte. / AYB