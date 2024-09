Namaligya’g fake BIR, TIN, PHilhealth cards nasikop

Nasikop ang 29-anyos nga babaye nga giingon’g namaligya og mga peke nga Bureau of Internal Revenue (BIR)Tax Identification Number (TIN) ug Philhealth Cards atol sa entrapment operation sa National Bureau of Investigation (NBI) Central Visayas sa Martes, Septiyembre 24.

Gitanggong sa NBI detention cell ang suspek nga si Verlyn Subrian, taga Barangay West Poblacion, dakbayan sa Naga.

Subay sa nadawat nga reklamo sa BIR 7, gilusad ang operasyon batok ni Subrian nga gitumbok nga responsable sa pagprinta ug pagpamaligya og mga peke nga mga dokumento.

Ang maong cards nagkantidad og P150-P450 ang matag usa samtang giingong mas mahal usab ang presyo niini kon ugaling dunay rush orders o dinalian.

Matod ni Atty. Renan Oliva, pangulo sa NBI 7, nga subay sa padayong pagkuyanap niining mga mamaligyaay og mga peke nga mga dokumento, gilantaw niini nga posible’ng may kalambigitan sa mga langyaw nga gustong mopuyo o magnegosyo sa nasud.

"This operation is a result of the prevalence of government documents being used by criminals including those involved in illegal POGOs," matod ni Oliva sa Septiyembre 27, 2024.

Dugang ni Oliva nga may mga lugar usab sa Sugbo nga ilang gibantayan nga posible’ng hubs sa mga negosyante og peke nga ID cards.

"These documents from other agencies are being investigated now as ordered by our Secretary to conduct operations against these falsified government documents which are used by criminals to hide their true identity as well as used these documents in transacting and victimizing the public," dugang ni Oliva.

Si Subrian mihimakak nga aduna siya'y mga kustomer nga mga langyaw.

Apan iyang gitug-an nga sa duha ka tuig niyang pag negosyo, sagad sa mga printed cards gipadala kaniya gikan sa Manila ug siya na ang mo-distribute niini sa mga mopalit. Sa maong negosyo, mokita siya og P50 sa matag card.

Tungod niini, ang suspek mag-atubang og kasong may kalapasan sa Falsification of Documents ug Computer Related Forgery.

Subay niini si Atty. Isaac Darcera sa BIR7 nanawagan sa publiko nga moproseso sa duol nga mga opisina sa lokalidad o ba kaha diha sa online aron dili mabiktima sa mga pagpameke.

Aron masuta kon lehitimo usab ang nadawat nga TIN card, mahimong i-scan ang QR code nga anaa napatik sa mismong card diin makita sa system niini ang kinatibuk-an nga data ug impormasyon sa nanag-iya sa card.

"Please don't secure your TIN outside BIR more or less that's fake gyud. So we encourage everyone to please use our system already the new BIR website that is so easy to access," matod ni Darcera. / ANV