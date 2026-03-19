Namaligya’g peke nga brand sa LPG, nasikop

Gironda sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) Mandaue City Field Unit ang usa ka balay nga gihimong bodega sa mga ilegal nga liquefied petroleum gas (LPG) niadtong Miyerkules sa hapon, Marso 18, 2026.
Ang operasyon nahitabo gikan sa alas 3:15 hangtod sa alas 5:20 sa hapon sa Purok 1, Barangay Don Pedro Rodriguez, Dakbayan sa Bogo.
Ang ronda gihimo pinasikad sa Search Warrant nga giluwatan ni Honorable Judge Samson Troy Layese, ang Presiding Judge sa RTC Branch 78 sa Bogo City.
Ang maong warrant nga may petsa nga Marso 11, 2026, naglambigit sa kalapasan sa Section 168 sa Republic Act 8293 o ang Intellectual Property Code of the Philippines.
Nadakpan sa mga operatiba ang subject sa warrant nga giilang si Ramil Huyo-a Edano, 49, kinsa residente sa maong dapit.
Si Edano giingong nagnegosyo sa ilegal nga pagpamaligya og mga LPG canister nga naggamit sa ngalan nga Rufrance.
Nakuha gikan sa posisyon sa suspek ang 151 ka crates nga adunay sulod nga tag-24 ka butane canisters matag usa.
Gibana-bana nga mobalor ang tanang nasakmit og P269,000.
Nasakmit sab ang usa ka Bongo minivan nga gigamit sa pag-deliver sa maong mga ilegal nga produkto.
Sa wala pa ang ronda, nakadawat og reklamo ang CIDG 7 labot sa maong ilegal nga negosyo sa siyudad.
Human sa gihimong validation, nasayran nga wala diay pagtugot o dokumento gikan sa Department of Energy (DOE) ang suspek aron mamaligya og LPG.
Kasamtangang anaa sa kustodiya sa CIDG 7 si Edano lakip na ang mga ebidensya samtang giandam na ang mga kasong ipasaka batok kaniya sa korte. /