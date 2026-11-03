Namalit og P2.7M nga luxury items gamit sa digital credit card, sakpan

Nadakpan ang lalaki nga Chinese national sa dihang ang gigamit sa pagbayad sa iyang gikompra nga mga luxury brand gikan sa usa ka luxury store sulod sa usa ka mall, resort sa South Road Property, Cebu City, gi-hack nga digital credit account.
Ang maong transaksiyon nahitabo niadtong alas 2:30 sa hapon, Lunes, Nobiyembre 2, 2026, sulod sa luxury brand store.
Ang dinakpan giila nga si Cao Ming, 36, kasamtangan nga nagpuyo sa usa ka hotel Barangay Banilad, Cebu City.
Base sa imbestigasyon sa Mambaling Police Station, ang maong tindahan nakadawat og tawag gikan sa usa ka abogado nga taga Las Piñas City, Metro Manila, nagpahibawo nga ang iyang credit account gigamit sa maong tindahan.
Human nga ang maong abogado nakadawat og text notification labot sa purchases sa maong tindahan sa Cebu City, hinungdan nga dali niyang gialerto ang management sa maong establisement.
Atol nga wala pa maproseso ang mga gipamalit sa suspek.
Gi-hold gilayon si Ming sa in-house security personnel og gi-turn over sa Mambaling Police Station.
Nasayran nga sulod na sa upat ka transaksiyon ang gihimo sa suspek nga mokabat ang tanan sa P2.7 milyunes nga kantidad sa nga luxury goods gikan sa bags, sapatos ug uban pa. Nasayran nga gigamit ni Ming ang Apple Pay nga adunay credit account sa biktima human nga matod pa iyang nga na-hack ang system.
Maayo na lang nabawi ang tanang kinompra niini ug pasakaan og kaso’ng theft. / AYB / ABC