Namana og isda sa tubod, nalumos

Patay ang usa ka amahan nga namana sa tubod human kini nalumos alas 6:33 sa buntag, Huwebes Septiyembre 25, 2025 sa may Spring Area sa Purok Neem Tree, Barangay Mañoc, lungsod sa San Remegio.
Si Johnny Gallarde, 42 anyos, minyo, nagpuyo sa nahisgutang lugar, patay na nga naabtan sa iyang kabanay, kapulisan, ug sa mga sakop sa Philippine Cost Guard (PCG).
Si Police Staff Sgt. Erwin Labong, nga nahinabi sa SunStar Superbalita Cebu miingon nga ang biktima namana kini sa tubod.
Samtang adunay isda nga gigukod sa ilawom nga bahin sa tubig, misulod kini sa gamayng lungag sa mga bato apan wala na kini makagawas hinungdan nga nalumos.
Matud ni Labong nga usa ka ulitawo nga silingan nga padulong maligo sa spring sayo sa buntag maoy unang nakakita sa biktima, kansang tiil nigimaw gikan sa mga bato.
Apan wala ra dayon mo-react ang maong silingan kay nagtuo siya nga nanguha kinig isda.
Pero pipila ka minutos ang nakalabay, iyang nabantayan nga wala maglihok ang mga tiil, hinungdan nga iyang gipahibalo ang uban nilang silingan og ang kabanay sa biktima.
Ang biktima gisuwayan sa pagtabang apan wala na kiniy kinabuhi. Gibutyag ni PSSG Labong nga wala ra gipa-autopsy sa pamilya ang patay’ng lawas sa biktima sanglit kumbinsido ang asawa niini nga walay foul play nga nahitabo. / GPL