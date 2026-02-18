Namasin makadaog sa hantak, nasikop

Tungod sa tinguha nga makasuyop og shabu, duha ka managhigala ang nisugal sa “hantak” apan imbes druga, rehas ang ilang gipadulngan human maaktuhan sa kapulisan niadtong alas 10:40 sa gabii, Dominggo, Pebrero 15, 2026 sa Sityo All Season 3, Barangay Cogon Pardo, Dakbayan sa Sugbo.
Giila ang mga suspek nga sila si alyas Joe, 25, usa ka ex-convict ug si alyas Jim, 28, usa ka construction worker nga parehong nagpuyo sa maong dapit ug kasamtangang gitanggong sa Inayawan Police Station samtang nag-atubang sa kasong Illegal Gambling.
Sa interview sa SunStar Superbalita Cebu, niangkon ang duha nga nagbakas sila og pusta sa duwang hantak.
Matod nila, nagsugod sila sa puhonan nga P70 ug sa dihang nitaas na ang ilang pusta ngadto sa kapin P250, target na unta nila nga mopalit og shabu aron dungan nga manuyop.
Apan naputol ang ilang kalipay sa dihang kalit nga niabot ang mga polis.
Bisan kon nakadagan ang uban nilang mga silingan,
silang duha ang way suwerteng nakuptan sa mga polis. / GPL