Namatay ang ika-2 biktima nga gipusil sa guwardiya

Nakabsan sa iyang kinabuhi ang ikaduha’ng biktima sa nahitabong pagpamusil sa Sityo San Antonio, Barangay Calamba, Dakbayan sa Sugbo, niadtong alas 10:15 sa buntag, Biyernes, Marso 27, 2026, human nga gipusil sa guwardiya.
Gikompirmar sa asawa sa namatay nga si Mariven Belanizo nga namatay Renato ‘Atoy’ Belanizo, 52 sa mga pasado alas 6:00 sa gabii niadtong Biyernes, Marso 27.
Ang namatay nga si Belanizo, adunay karendirya sa maong dapit ang nadala pa sa tambalan human gipusil siya ug ang iyang higala nga si Vicente Gemuta, 42, PUJ drayber, ni Joel Rentuma, 47, guwardiya samtang naglingkod ang mga biktima sa sidewalk.
Giingong si Belanizo maoy unang gipusil ni Rentuma nga naigo sa iyang ulo ug ang bala nilapos sa tangkugo, gisunod si Gemuta nga adunay upat ngadto sa lima ka tama sa bala diha sa iyang tiyan ug dughan nga namatay diha-diha.
Nasayran nga suod nga higala ug magkumpare silang Belanizo ug Gemuta ug magkanunayon og istambay sa maong dapit ug magkalingaw og istorya.
Matud pa gatuo ang gwardya nga siya ang giistoryahan ug gikataw-an sa mga biktima ug matod pa nahurot ang iyang pasensiya sa pagtuo nga gilibak ug gibugalbugalan, hinungdan nga iya gipamusil.
“Di jud nako siya (Rentuma) mapasaylo kay gikuhaan niya og haligi ang among pamilya,” pamahayag sa asawa ni Belanizo.
“Kon unsay gibuhat niya sa akong bana, mao pud unta iyang madangatan pero kay di man pwede mobuhat. Ginoo nalang bahala niya,” dugang pa sa misis.
2 COUNTS OF MURDER
Samtang ang suspek nga sikyu ang mag-atubang og two counts of murder
Matud ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodulf Oriol, information officer sa Cebu City Police Office gipahibawo siya sa imbestigador sa Sawang Calero Police Station sa kamatayon ni Belanizo.
Sa Marso 30 sa higayon nga makompleto na ang mga dokumento ug ebidensya ipasaka sa CCPO ang duha ka kasong murder batok kang Rentuma.
Si Rentuma security guard sa A Plus Towing Services ubos sa Primero Eagles Security Agency nga taga Sityo Arca, Barangay Punta Princesa, Dakbayan sa Sugbo.
Una na nga miangkon si Rentuma nga tungod sa pag-bully kaniya sa duha ka mga biktima ug wala na siya maka control sa iyang kaugalingon og iya kining napusilan. / dugang taho ni Arnold Y. Bustamante