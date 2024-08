Namatay human nanganak sa dan

Human nga nakaanak daplin sa kalsada ang nakabsan sa kinabuhi ang maong inahan nga nagdumili kini nga magpadala sa labing duol nga tambalanan, pasado alas 9 sa Miyerkules sa buntag sa General Maxilom Avenue, dakbayan sa Sugbo.

Giila ang maong babaye nga si Mary Ann Tampos, 35, mamasurahay nga taga Tabay lawom, Barangay Tisa, dakbayan sa Sugbo.

Saysay sa mga saksi nga nianang buntag nagbati na si Mary Ann diha sa kilid sa karsada ug pipila ka oras ang nakalabay nakaanak kini apan patay na ang bata sa paggawas, usa ka babaye ug pito ka buwan.

Usa ka traffic enforcer nga si Sheila Marie Nicolasora ang mitabang sa pagpagawas sa bata apan giingong naa pa kini sa pwerta nanglagom na kini.

Dunay usa ka nurse nga nakaagi sa dapit ang mitabang usab sa pagpagawas sa bata apan patay na kini nga nahimugso.

"Mao to naay nurse niabot murag gi-push gamay mao to nigawas, paggawas sa bata mao to patay najud ang bata unya ang umbilical cord gikan sa tiyan, wa pa mogawas", matod ni Nicolasora.

Dali sila nga nanawag og ambulansya aron dad-on sa labing duol nga tambalanan ang ginang.

Apan bisan unsaon sa pagpugos gani milugnot pa kini nga maoy hinungdan nga gipakanaog nalang sa medical team sigun sa mando sa maong ginang ug matod pa nga andam siya nga mopirma og waiver.

Pipila ka gutlo ang milabay nabugtoan siya sa iyang kinabuhi.

Ang higala niini nga dili lang magpaila nagkanayon nga gihangyo na si Mary Ann sa medical team nga dad-on sa ospital aron malimpyohan ang iyang matris ug gipasaligan nga wala siyay mabayran.

Apan mibutyag kini nga dili siya mokuyog kay praktisan lang siya ug panguwartahan.

"Giingnan siya adtong usa ka doctor nga kung nahadlok ka sa bayad ayaw ka problema kay kami ray kuan kay igo raman mi molimpyo sa imong tiyan, giingnan man niya nga, di kaya ra ni nako moginhawa ra ko.

“Nya giingnan niya ang mga doctor nga ay panguwartahan ra ko ninyu gipraktisan ra ko ninyu inaog nalang ko ninyu, gihapak pa gani niya ang usa ka doctor mao to ni naog gyud siya, iya pang gibalikas," matod sa higala niini.

Gituohan nga nahutdan sa dugo ang maong ginang human nga wala kini madala sa tambalanan ug wala usab mogawas ang inunlan sa bata. /AYB