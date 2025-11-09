Namatay sa bagyo misaka sa 224

Ang ihap sa mga nangamatay tungod sa Bagyong Tino nisaka ngadto sa 224, diin ang Probinsya sa Sugbo maoy labing naigo, matod sa Office of the Civil Defense (OCD) niadtong Dominggo, Nobyembre 9, 2025.
Ang OCD miingon nga alas 6 sa buntag sa Dominggo, 158 sa 224 ka nangamatay ang gireport sa probinsya sa Sugbo, 27 sa Negros Occidental, 20 sa Negros Oriental, walo sa Caraga, tulo sa Capiz, duha matag usa sa Leyte ug Southern Leyte, ug usa matag usa sa Antique, Iloilo, Guimaras, ug Bohol.
Nirekord usab ang ahensya og 109 ka indibidwal nga nawala—57 sa Sugbo, 42 sa Negros Occidental, ug 10 sa Negros Oriental. Aduna usab 526 ka tawo ang naangol.
Ang mga rescue team, nga gilangkuban sa mga personahe sa militar, mga local disaster response units, ug mga boluntaryo, nagpadayon sa pagpangita sa mga nawala, matud pa sa OCD.
Sa usa ka situational report, ang National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) nag-ingon nga kapin 3.3 milyones ka mga indibidwal ang naapektuhan sa makadaot nga epekto ni Tino.
Dul-an na sa P251 milyones nga kantidad sa tabang ang nahatag sa mga apektadong pamilya.
Ang disaster bureau nag-ingon nga ang kadaot sa agrikultura tungod ni Tino mikabat na sa P43 milyones, samtang P17.2 milyones usab nga kantidad sa imprastraktura ang naguba. / TPM / SunStar Philippines