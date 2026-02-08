Namatay sa Bagyong Basyang misaka sa 12

Nisaka na ngadto sa 12 ang gidaghanon sa mga namatay tungod sa Bagyong Basyang, sumala sa Office of Civil Defense (OCD).
Sa report niadtong alas 6 sa gabii, Sabado, Pebrero 7, 2026, ang OCD nagkanayon nga siyam ka kinabuhi ang nakalas sa Northern Mindanao—partikular na sa Cagayan de Oro, Lanao del Norte, ug Iligan City—samtang tulo ang natala sa Caraga, ilabi na sa Surigao del Sur ug Agusan del Norte.
Matod sa OCD, ang maong mga report sa namatay gipailalom pa sa validation.
Sa laing report, ang National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) nibutyag nga hapit 500,000 ka tawo o kapin sa 131,000 ka pamilya ang naapektuhan sa dautang panahon, diin sa maong gidaghanon, 16,297 ka indibidwal o 5,818 ka pamilya ang namakwit sa mga evacuation center sa kasagsagan sa bagyong Basyang.
Samtang kapin sa P8.3 milyones nga kantidad sa ayuda na ang nahatag ngadto sa mga biktima ug moabot sa 445 ka balay ang nangaguba tungod sa epekto sa bagyo. / TPM/SunStar Philippines