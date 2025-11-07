Namatay sa Bagyong ‘Tino’ misaka sa 144

Misulbong na sa 144 ang natala nga namatay sa pag-igo ni Bagyong Tino sa Sugbo subay sa nagpadayon nga search and retrieval operations sa mga lokalidad.
Ang probinsya sa Sugbo nakatala og 113 nga namatay samtang sa Cebu City nisaka sab sa 31 ang nakalas.
Sa maong datos, nakatala gihapon og taas nga kaso sa namatay ang lungsod sa Liloan nga adunay 39, Compostela 31, Mandaue City 14, Balamban 11, Danao 9, Talisay 7, Consolacion 1, Bantayan 1, Asturias 2 ug Tabogon 1.
Samtang adunay natala nga 311 nga injured ug 67 usab ang missing.
Subay sa pagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Sugbo niadtong Biyernes, Nobiyembre 7, 2025, iyang gipahibawo nga magpadayon ang pag apod-apud sa kagamhanan sa pagkaon ug tubig nga labing gikinahanglan sa mga biktima sa Sugbo.
Si Secretary Rex Gatchalian sa Department of Social Welfare and Development Office (DSWD) mipahibawo nga nakahatag na usab sila og inisyal nga 64,000 family food packs sa mga apektadong lokalidad.
Ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo mohatag og tag P2 milyones sa mga apektadong lungsod sa Danao City, Compostela, Liloan, Consolacion, Mandaue, Talisay, ug Minglanilla.
Misaad usab og P50 milyones nga ayuda ang Presidente alang sa Probinsya sa Sugbo samtang tag P10 milyones sa Talisay, Mandaue ug Compostela.
Sa kasamtangan, nagpadayon sa pagdawat ang kagamhanan og donasyon alang sa mga nabiktima sama sa pagkaon, tubig, biste ug uban pa. / ANV