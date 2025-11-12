Namatay sa bagyong ‘Uwan’, 27 na

Nisaka na sa 27 ka tawo ang namatay tungod sa epekto sa Bagyong Uwan, matod sa Office of Civil Defense (OCD) niadtong Miyerkules, Nobiyembre 12, 2025.
Sa usa ka report, ang OCD nagkanayon nga sa gidaghanon sa mga namatay, siyam ang gikan sa Ifugao, upat gikan sa Benguet, tulo matag usa gikan sa Nueva Vizcaya, Mountain Province, ug Kalinga, ug usa matag usa gikan sa Catanduanes, Capiz, Samar, Sulu, ug usa pa ka probinsiya nga wala pa mailhi.
Ang ahensiya nagkanayon nga duha ka tawo ang padayong nawala sa Kalinga tungod sa Uwan, samtang 36 ka uban pa ang naangol.
Sa usa ka situational report, ang National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) nagkanayon nga kapin sa usa ka milyon ka pamilya o hapit 3.6 ka milyunes nga mga indibidwal sa 9,643 ka mga barangay ang naapektuhan sa Uwan sa halos tibuok nasod. / TPM / SunStar Philippines