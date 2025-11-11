Namatay sa Bagyong Uwan misaka sa 18

Nisaka ngadto sa 18 ang gidaghanon sa namatay tungod sa Super Typhoon Uwan.
Sa usa ka press conference, si Deputy Administrator for Administration Bernardo Rafaelito Alejandro IV niingon nga sa 18 ka namatay, 12 ang gikan sa Cordillera Administrative Region (CAR), tulo sa Central Luzon, ug tag-usa sa Bicol region, Western Visayas, ug Eastern Visayas.
Matod niya nga ang mga biktima gikan sa CAR ug Central Luzon, lakip na ang lima ka tuig nga kaluha kinsa namatay tungod sa mga pagdahili sa yuta, samtang kadtong gikan sa ubang rehiyon tungod sa pagkalumos, pagkakuryente, ug nahulog nga debris.
Dugang pa niya nga duha ka indibidwal ang gikataho nga nawala sa CAR taliwala sa pag-igo ni Uwan, samtang 28 ang naangol sa Cagayan Valley, Calabarzon, Bicol, ug Western Visayas.
Ang opisyal sa OCD niingon nga ang gidaghanon sa mga kaswalti mahimong mosaka pa, apan dili tingali mahitabo ang usa ka dako nga pagtaas.
Sa labing ulahi nga ihap, ang gidaghanon sa apektado ug nawad-an sa pinuy-anan nga populasyon niabot na sa 653,000 ka pamilya o 2.4 milyunes ka mga indibidwal gikan sa 6,900 ka barangay. Niini, 231,000 ka pamilya o 804,000 ka tawo ang giatiman sulod sa mga evacuation center.
Matod ni Alejandro nga labing minos 4,100 ka balay ang nadaot, samtang 105 ka kalsada, ug 46 ka tulay ang nagpabilin nga dili maagian.
Sa 394 ka lugar nga nakasinati og panagsa o total nga pagkawala sa kuryente, 32 na ang adunay kuryente hangtod niadtong Martes, Nobiyembre 11, 2025. / TPM / SunStar Philippines