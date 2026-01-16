Namatay sa ‘trash slide’ nisaka na sa 30

Taliwala sa bati nga panahon, ang mga rescuer nakarekober og upat pa ka lawas sa Binaliw landfill niadtong Biyernes, Enero 16, 2026.
Tungod niini, nisaka na ngadto sa 30 ang kompirmadong namatay sa nahitabong pagdahili sa yuta.
Sumala ni Cebu City Councilor Dave Tumulak, ang retrieval operations nga nagsugod sayo sa buntag niadtong Biyernes nakakuha sa ika-27 nga biktima sa alas-9:36 sa buntag, ug ang ika-28 sa alas-12:10 sa udto.
Pagkahapon, duha pa ka lawas—usa ka wala mailhing lalaki ug babaye ang narekober, hinungdan nga niabot na sa 30 ang kinatibuk-ang gidaghanon.
Sa pagkakaron, 18 na ang naluwas ug natambalan (diin 14 na ang nakagawas sa ospital), samtang unom pa ka tawo ang nagpabiling missing.
“Our rescuers want to recover everyone so the families can have closure and the team can finally head home,” matod ni Tumulak, tsirman sa City Disaster Risk Reduction and Management Council.
Matod sa Bureau of Fire Protection (BFP) Cebu City nga naggamit sila og mga heavy equipment aron ma-stabilize ang dapit ug nagpadayon ang operasyon bisan pa sa ulan. / EHP