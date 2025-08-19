Namatay samtang nagsayaw atol sa programa sa Buwan ng Wika

Nahagba ug namatay ang tinun-an sa Grade 12 samtang niapil sa sayaw atol sa program diin gisaulog sa Tuburan National High School ang Buwan ng Wika.
Ang insedente nahitabo niadtong alas 2:30 sa hapon, Lunes, Agusto 18, 2025, sa maong tunghaan sa Barangay Poblacion 7, Lungsod sa Tuburan.
Si Rezel Mae Yting, 17, taga Barangay Poblacion 8 ang gideklarar nga dead on arrival (DOA) dihang gidala sa tambalanan.
Base sa nahipos nga kasayuran ni Police Master Sgt. Alfitche Mangaron sa Tuburan Police Station, niasoy ang inahan sa biktima nga nagmulo si Yting nga naglain ang iyang lawas.
Gihulagway sa inahan nga nagmulo nga sakit ang kaunuran ug nagluya ang iyang anak niadtong higayona.
Bisan sa gipamati ni Yting, niapil gihapon kini sa ilang program kay aduna silay dance presentation.
Samtang nagpadayon ang maong kalihukan, kalit nga nahagba ang biktima ug mga sakop sa emergency rescue team sa Tuburan ang nitabang ug nidala sa biktima sa tambalanan.
Ang maong tinun-an niapil og fun run niadtong Sabado, Agusto 17, 2025, ug sa iyang pagpauli nagreklamo nga naglain na iyang lawas.
Si Major Joffre Grande, hepe sa Tuburan Police Station, nibutyag sa Superbalita Cebu nga nahukman sa kabanay nga dili na lang ipa-autopsy ang patay nga lawas.
Kumbinsido ang pamilya nga walay foul play ang kamatayon sa tinun-an.
“Among tan-aw kadtong pagkapantok (sa ulo) sa dihang natumba nakatampo sab to. Base sa sulti sa mga nakakita napantok ang ulo dihang nalamba atol sa pagsayaw,” matod ni Major Grande. / GPL