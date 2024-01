Namatyan sa kapuyo tungod sa ‘pagtuok’?

Dunay inisyal apan dili pa opisyal nga resulta sa autopsy sa Regional PNP Forensic Unit 7 sa patay’ng lawas ni Angela Arcilla, 18, nga napalgan sa iyang live-in partner nga patay na sulod sa ilang kwarto sa Sitio Cansagahan, Brgy. Sudlon 2, bukirang dapit sa dakbayan sa Sugbo sa Disyembre 31, 2023 sa hapon.

Matod ni Police Lt. Col. Janette Rafter, deputy city director for operations sa Cebu City Police Office (CCPO), ang inisyal nga resulta sa autopsy mao ang asphyxia by strangulation nga nagpasabot nga natuok ang biktima ug wala na makaginhawa.

Apan iyang gipasabot nga ang maong inisyal nga resulta dili pa madeterminar kon duna bay laing tawo nga nitu­ok o gituyo sa biktima ang pagtuok sa kaugalingon, hinungdan nga mopalawom pa sila sa ilang imbestigasyon.

“We are not leaving this case unattended. Naa gyud ta gihapo’y gipanguha nga additional nga ebidensiya. Although the result of the autopsy will really help a lot kasi detalyado dun, pwede mapangutana unsa pay lain pwede nato mapangutana,” matod ni Rafter.

Dugang ni Rafter nga ang autopsy makatabang sa ilang imbestigasyon apan wala sila magbase lang niini sanglit nanguha sila’g dugang nga mga ebidensya aron pagsi­guro nga mahibaw-an nila ang tinuod nga hitabo.

Gi-turnover na usab sa live-in partner ni Arcilla nga si Jomart Monicar ang habol nga, matod pa, ang gigamit sa pagtuok sa biktima.

Giangkon ni Rafter nga dunay pamahayag si Monicar nga sukwahi sa una niyang gibutyag nga dili lang una nila ikabutyag sa publiko sa pagkakaron.

Tungod sa maong pamahayag, mohimo sila’g lawom nga imbestigasyon kon kini motakdo ba sa nakuha nila nga mga ebidensya ug kasayuran.