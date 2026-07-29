Nambatac nahimo nga bayani sa TNT

Nagpaulbo og buzzer-beater three-point bomb si Rey Nambatac aron agakon ang defending champion TNT Tropang 5G sa makutas nga kadaugan batok sa Converge FiberXers, 110-107, sa main game niadtong Miyerkules sa gabii, Hulyo 28, 2026, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors' Cup sa Ninoy Aquino Stadium.
Nahimo kini sa Tropang 5G bisan nasumpayan ang taas nilang listahan sa mga magduduwa nga adunay angol diin nisunod ang laing duha nila ka mga pambato nga sila si Jordan Heading ug Roger Pogoy.
Gikan sa pagsugod sa komperensiya, ang Tropang 5G ningkombati na nga wala sila si Calvin Oftana, Brandon Ganuelas-Rosser, Jayson Castro, ug Poy Erram.
Gipangulohan ni Nambatac ang Tropang 5G ning sangkaa pinaagi sa iyang 30 puntos samtang nimugna og 20 puntos si Heading una nibiya sa duwa.
Ang Tropang 5G ningsaka sa 2-2 nga rekord samtang nahagbong ang FiberXers sa 3-2 nga baraha.
Sa premirong duwa, gipangmakmak sa Phoenix Super LPG Fuel Masters ang Blackwater Bossing, 102-93.
Ang Fuel Masters ningsulbong sa 4-1 nga rekord samtang ang Bossing nidakin-as sa 2-3 nga rekord. / ESL