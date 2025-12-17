Namfrel uyon sa Anti-Political Dynasty Bill

Nisuporta ang National Movement for Free Elections (Namfrel) sa panawagan alang sa usa ka balaodnon batok sa mga dinastiya sa politika (political dynasty) nga ipasa sa Kongreso.
Sa usa ka pahayag, miingon ang Namfrel nga bug-os sila nga mosuporta sa pagpasa sa usa ka balaod batok sa political dynasty basta ang mga probisyon niini tinuod.
“Namfrel adds its voice to those urging Congress to prioritize these bills, including the anti-dynasty bill,” matud sa Namfrel.
Giingon niini nga ang usa ka tinuod nga anti-dynasty nga balaudnon kinahanglan nga magdili sa mga paryente sulod sa second degree of consanguinity or affinity gikan sa dungan nga paghupot og elective positions sulod sa samang probinsya o siyudad.
Miingon ang Namfrel nga ang maong lakang kinahanglan usab nga magpugong sa suod nga mga miyembro sa pamilya gikan sa pagsunod sa usag usa sa samang posisyon sulod sa labing menos usa ka intervening term.
Gisulti usab niini nga ang balaod kinahanglan usab nga magamit ang ingon nga mga pagdili sa tanan nga lebel, gikan sa barangay hangtod sa nasudnong mga posisyon.
“This is essential to breaking the corruption-politics nexus that has captured Philippine governance,” sumala sa Namfrel.
Midugang ang Namfrel nga kini gikinahanglan tungod kay ang pagkontrolar sa mga miyembro sa pamilya sa daghang posisyon sa gobyerno dili makatabang sa pakigbatok sa korapsyon.
“Political dynasties perpetuate patronage networks, limit political competition, and create conditions conducive to corruption by consolidating resources and power within family networks,” sumala sa Namfrel.
“Our observations through the years confirm that the problems of lack of accountability and corruption in governance are ultimately traceable to the country’s historically evolved political processes including the dominance of elite interests – both local and national – in politics and political contests,” dugang niini.
Kahinumdoman nga mihangyo si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa mga magbabalaod nga unahon ang pagpasa sa upat ka balaodnon, apil na ang Anti-Political Dynasty bill.
Ang maong balaodnon nagtumong sa pagdili sa mga paryente sa mga kasamtangang opisyal nga mosunod kanila o mohupot og dungan nga mga posisyon, labi na sulod sa samang lugar. / Anton Banal / SunStar Philppines