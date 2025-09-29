Namista, naangol human nakasugat og disgrasya

NAANGOL ang mag-live-in partner nga gikan namista human nga nabangga ang ilang gisakyan nga motorsiklo ngadto sa usa ka tricycle sa may F. Llamas St., Barangay Punta Prin-cesa, Dakbayan sa Sugbo alas 5:00 pasado sa kabuntagon, Septiyembre 29, 2025.
Giila ang nag-drive nga si alyas Jover samtang iyang angkas mao si alyas Thea, pulos mga 21-anyos ang pangedaron nga padulong unta kini mopauli sa Tres de Abril, Barangay Labangon.
Samtang nakaengkuwentro niini mao ang 58-anyos nga tricycle driver nga si alyas Roel, minyo ug residente sa Sabellano Street, Barangay Punta Princesa.
Sumala sa Traffic Enforcement Unit (TEU) nga si Roel gikan sa Barangay Buhisan ug naa siyay upat ka pasahero.
Apan dihang siya ni-U-turn sa Tisa Elementary ug High School, kalit nga nakasugat sa tricycle ang gisakyan sa mag-live-in.
Ang drayber sa tricycle nitug-an nga wala siya kabantay sa kasugat nga motor.
Ang mag-live-in nga gituohang ubos sa impluwensya sa ilimnong makahubog wala sab makabantay nga mo-U-turn ang tricycle ug naalanganin na sila paghunong hinungdan nga nabangga sila nga niresulta sa ilang pagkaangol. / JDG