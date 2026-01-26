Namista, ‘nagmaoy’ nadunggaban-patay

Patay ang usa ka 26-anyos nga barbeque vendor human gidunggab sa iyang higala samtang namista sa Barangay Bagasawe, Lungsod sa Tuburan niadtong Dominggo sa kaadlawon, Enero 25, 2026.
Giila ang biktima nga si Antonio Bernabe Sentillas Jugan, taga Barangay 2 sa maong lungsod.
Nakabsan siya sa kinabuhi sa Tuburan District Hospital tungod sa tulo ka samad dinungaban sa tiyan.
Ang suspek nga si Cesar Gorgonia Ligan, hingkod ang panuigon, residente sa Barangay Bagasawe, nadakpan sa gihimong follow up niadtong Dominggo sa hapon.
Base sa imbestigasyon ni Police Chief Master Sgt. Roberto Rondina, ang biktima ug suspek uban sa ilang mga barkada nag-inom ug nalingaw sa disko atol sa kapistahan sa barangay.
Matod sa suspek, siya ang nibangka sa ilimnon alang sa iyang mga higala.
Apan giingong nagmaoy ang biktima ug gipasingitan ang duha ka silingan sa suspek tungod sa panagbangi sa fraternity.
Gibadlong ni Ligan ang biktima nga mopauli na lang, apan nagdumili kini.
Tungod niini, si Ligan na lang ang nihatod sa iyang mga silingan pauli aron malikay sa samok.
Pagbalik ni Ligan sa diskohan, nakatulog kini sa usa ka lingkuranan apan kalit siyang nahigmata human gidakdakan sa biktima og gahi nga butang ang iyang nawong.
Nasayran nga niduol ang suspek sa biktima, niagbay sa wala pa gihansak ang kutsilyo sa tiyan sa biktima og katulo ka higayon.
Bisan pa og gidali pagdala sa tambalanan, nabugtuan sa kinabuhi si Jugan. / GPL