Namugnaw sa 2nd half si Lebron

Nagpadayon sa pag­kadominante ang defending cham­pion Denver Nuggets batok kang LeBron James ug Los Angeles Lakers ug milangkat sa 114-103 Game 1 win sa National Basketball Association (NBA) first round playoffs didto sa Denver kagahapon, Abril 21, 2024 (PH time).

Gisugdan sa Nuggets ang first round playoff og kadaogan sa pagpangulo ni two-time MVP Nikola Jokic nga mibuhat og 32 puntos ug 12 rebounds.

Kaabag ni Jokic sila Jamal Murray nga miamot og 22 puntos ug 10 assists, Anthony Gordon nga adunay 12 puntos ug 11 rebounds, ug si Michael Porter nga mitunol og 19 puntos ug walo ka rebounds.

Giinat sa Nuggets ang ilang win streak batok Lakers ngadto sa siyam ka sunodsunod nga duwa nga nagpamatuod sa ilang dominasyon kontra sa purple and gold nga team sa milabay nga duha ka seasons.

Uwahing nakadaog ang La­kers sa team nila Jokic niadto pang Disyembre 17, 2022.

Ang beterano sa Lakers nga si LeBron James mikamada og 19 puntos sa first half, apan kalit kining nawala sa second half ug igo lang mibuhat og walo ka puntos.

Sa fourth quarter, nakahimo lang siya og usa ka field goal, pinaagi sa layup nga didto na sa hinapos nga bahin—35 segundos nga nabilin sa duwa, diin klaro na ang resulta.

Upat ka puntos ang nabuhat ni James sa fourth quarter, gikan sa duha ka free throws ug ang layup sa garbage time.

Naglabaw og tulo ka puntos ang Lakers, 60-57, sa halftime, apan mikalit og buylo ang Nuggets sa pagsugod sa se­cond half.

Gipabuhagay sa Nuggets ang 13-0 run sa third quarter ug hingpit nga gilupig sa puntosay ang Lakers, 32-18, nga maoy nag­-usab sa direksiyon sa duwa.

Matod ni Jokic, ang ilang depensa maoy nakapahinay sa Lakers sa second half.

“They got the lead in the first half, we were down three at halftime, and the mindset needed to change. I think our defense in the second half was amazing, and that's how we need to play if we want to do something,” padayag ni Jokic sa interbiyu sa ESPN broadcast.

Wa na makasikit ang Lakers sa fourth quarter.

Ang tres ni Porter ug hansak ni Jokic gikan sa turnover ni James, miinat sa labaw sa Denver ngadto sa 12 puntos ug hingpit na nga milansang sa kadaogan.

Si James mihuman sa duwa nga dunay 27 puntos, samtang ang top player sa Lakers nga si Anthony Davis, mibuhat og 32 puntos ug 14 rebounds.

Sa miaging season, gi-sweep sa Nuggets ang Lakers sa Western Conference Finals, midaog kini batok sa Miami Heat sa Finals para sa ilang first NBA championship.

Misyon sa Nuggets nga madepensahan ang ilang titu­lo ug makahimo’g back-to-back win sukad mabuhat sa Golden State Warriors unom ka tuig ang milabay.

Karong adlawa, mag­kumbati ang laing walo ka teams sa ilang Game 1 sa first round playoffs.

Magsangka ang top-seeded Boston Cel­tics ug Miami Heat sa Eastern Conference isip rematch sa ilang postseason matchup sa miaging season diin midaog ang Heat.

Samtang magkinawrasay ang Dallas Mave­ricks ug LA Clippers; magbinirahay ang Ok­la­homa City Thunder ug New Orleans Pelicans; ug magsunggay ang Indiana Pacers ug Mil­waukee Bucks. / RSC