Namugos og sex sa iyang ex, nabilanggo

Lalaki nga nga gusto’ng makighilawas sa iyang kanhi napriso karon human nasikop sa entrapment ope­ration sa kapulisan niadtong Disyembre 2, Sabado, sa Poblacion Ward III, lungsod sa Minglanilla, habagatang Sugbo.

Ang suspek giingong nang­hulga sa babaye’ng iyang kanhi kapuyo nga iyang i-post sa social media ang ilang panaghilawas kon di siya makigbalik ug makighilawas na sab kaniya.

Tungod sa kahadlok ni Kat (di tinuod niyang ngan), 25, sa hulga ni 'Daniel', 27, nisumbong siya sa iyang ig-agaw.

Ang iyang ig-agaw nga 20-anyos nidangop sa Minglanilla Police Station nga gipangulohan ni Police Captain Kalvin Jomari Golitod, aron magpatabang.

Gawas nga makig-uli si Daniel, giingon nga gusto pa niini nga i-unblock siya ni Kat sa Facebook ug Messenger.

Daghan og hubo nga mga hulagway ang duha sa ilang kombati sa kama nga maoy gikabalak-an ni Kat.

Isip sample sa iyang hulga, si Daniel nipadala og usa ka sex video niadtong Biyernes sa alas 2 sa hapon, Disyembre 1 aron ipakita nga seryuso siya sa iyang hulga.

Gi-delete gilayon kini sa suspek.

Si Police Staff Sgt. Ritchell Antipuesto, imbestigador sa Minglanilla Police Station, uban sa ilang mga kauban, maoy nakasikop kang Daniel.

Nagtuo si Daniel nga si Kat ang iyang ka chat apan sa pag-abot sa lugar nga ilang gikasabutan, mga polis diay ang lakip sa gahuwat kaniya.

Narekuber sa kapulisan ang selpon nga naa ang hubo nga mga hulagway ug video sa duha.

Matod ni Antipuesto nga niangkon si Daniel nga gimingaw na siya kang Kat human sila nagkabuwag.

Tulo ka bulan silang nagkatipon human si Kat nibiya sa iyang kapuyo ug tulo ka mga anak.

Nakigbuwag usab si Kat sa suspek kay giingong mangulata kini busa siya nibalik sa iyang pamilya.

Si Golitod nga nahinabi sa Superbalita Cebu sa Lunes, Disyembre 4, nagkanayon nga karong adlawa ilang ipahigayon ang inquest proceeding.

Gipaabot niya nga mahuman ang mga dukomento, kana kon mopasaka og kaso ang biktima.

Kasong grave coercion in relation to Republic Act 10175 kun Cybercrime Prevention Act of 2012 ang atubangon sa suspek.