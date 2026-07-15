Namuhi’g baboy sa Sugbo gi-monitor sa DA

Gihimo ang subsob nga pagsusi sa mga nagbuhi og baboy sa Sugbo pagseguro nga wala kini mopakita og simtomas sa sakit sa African Swine Fever (ASF).
Kini maoy gipahibalo sa Department of Agriulture (DA) 7 diin lakip sa gitutokan niini ang backyard hog raisers aron maseguro nga luwas kini sa sakit.
Matod ni Zeam Voltaire, focal person sa ASF monitoring, nga 96 porsiyento sa mga namuhi og baboy sa tugkaran ang narehistro sa DA 7 sa tinguha nga makapahimulos sa mga programa sa ahensiya.
Subay niini, nipahigayon na sab og kaugalingong monitoring ang mga agriculture ug veterinary office sa matag lokalidad sa Sugbo aron pagkuha og samples gikan sa mga binuhing baboy aron pagseguro nga negatibo sa sakit ang mga baboy.
Una na nga gipasalig ni Dr. Mary Rose Vincoy, Cebu Provincial Veterinarian, nga adunay igong suplay sa baboy ang lalawigan gumikan kay nagpabiling ASF free ang mga baboy sa lugar.
Apan aron maseguro nga walay mopahimulos sa panahon sa pagbaligya og mahal nga presyo sa baboy, padayon sab ang weekly price monitoring sa ahensiya sa mga lokalidad. Tungod niini, nanghinaot ang ahensiya sa padayong kooperasyon sa mga lokal nga kagamhanan ug hugot nga koordinasyon sa mga awtoridad aron maseguro nga walay makalusot nga mga baboy nga natakdan sa ASF sa Sugbo.
Ang African Swine Fever (ASF) usa ka makatakod nga sakit sa mga baboy. Wala pa’y tambal o bakuna alang niini, ug dali ra kini makapatay sa tanang binuhi.
Lakip sa mga simtomas sa maong sakit ang taas nga hilanat o temperatura sa lawas sa baboy, kalit nga pagkaluya ug walay gana nga mokaon.
Duna sab kini pipila ka talimad-on nga makita sa panit, lisod sa pagginhawa o pagsuka sa baboy.
Ugaling dunay makitang simtomas, giawhag ang publiko sa pagpasusi sa duol nga agriculture o veterinary office.
Tungod sa pag usab-usab sa sitwasyon sa panahon sa Sugbo, motumaw sab ang nagkadaiyang mga sakit sa hayop sama sa hog cholera ug ang gitawag nga Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS) nga ang mga simtomas susama sa ASF nga angay sab nga bantayan. / ANV