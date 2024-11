Namungot ang bucks

Ningbangon gikan sa unom ka sunodsunod nga kapildihan ang hosts Milwaukee Bucks ug ilang gipahimungtan ang Utah Jazz, 123-100, kagahapon, Biyernes, Nobiyembre 8, 2024 (PH tme), sa National Basketball Association (NBA).

Gipangulohan ni Damian Lillard ang dakong daog pinaagi sa iyang 34 puntos samtang si Giannis Antetokounmpo, kinsa nibalik gikan sa usa ka duwa nga pagpalta tungod sa iyang nasinating angol (right adductor strain), nidugang og 31 puntos ug 16 rebounds.

Nihatag og 19 puntos si Bobby Portis samtang niamot og 12 puntos si AJ Green alang sa Bucks.

Ang Bucks nakabaton sa ikaduha pa lang nilang kadaugan sulod sa walo ka mga duwa.

Naglabaw ang Jazz, 71-70, dihang ningpabulhot ang Bucks og 17-1 run sa hinapos nga bahin sa 3rd quarter aron kontrolahon ang duwa hangtod na sa katapusang gutlo.

Nagkumboya og 15 puntos sila si Lillard ug Antetokunmpo ning pagsutoy sa opensa sa Bucks.

“It feels great. Getting off to a rough start, it’s easy to get down on yourself and start to panic a little bit and worry,” matod ni Lillard.

“Tonight we just came out with the right mentality. They hit some threes, but we stuck with it, shared the ball and finally we caught our stride and take over the game.”

Ang Jazz, nga nahagbong sa 1-7 nga rekord, gipangulohan ni Fil-Am Jordan Clarkson pinaagi sa iyang 18 puntos, nihatag og 14 puntos si Collin Sexton samtang nitunol og 12 puntos si Johnny Juzang. / AP