Namungot ang Cavs

Human nila nasinati ang labing una nilang pildi sa season, nagbangis ang hosts Cleveland Cavaliers ug ilang gipahimungtan ang New Orleans Pelicans, 128-100, kagahapon, Huwebes, Nobiyembre 21, 2024 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).

Ang Cavaliers nga gikan sa 117-120 nga pildi batok sa defending champions Boston Celtics nga maoy nakaputol sa 15 nila ka sagunsong kadaugan gikan sa pagsugod sa season, ningdominar ug kanunay nga naglabaw hangtod na sa katapusang gutlo batok sa Pelicans.

Nahimo kini sa Cavaliers bisan wala ang ilang labing pambatong pointguard nga si Darius Garland kinsa adunay angol.

Ang nipuli ni Garland sa starting unit nga si Ty Jerome maoy nangulo sa Cavaliers pinaagi sa iyang career-high 29 puntos, 27 niini iyang namugna sa 1st half.

Sa 1st half gipabuto ni Jerome ang tanan niyang pito ka three-point bombs sulod sa 12 ka pagsuway.

“It was great -- those moments don’t happen a lot in the NBA,” matod ni Cavaliers coach Kenny Atkinson kabahin sa gipakitang duwa ni Jerome.

“It was like a superstar performance quite honestly -- that’s so rare. It was great for the crowd, great for the group and great for Ty.”

Nagsugod ang kainit sa Cavaliers sa 2nd quarter hangtod nga ningburot sa 32 puntos ang ilang labaw, 105-73, pagkahuman sa 3rd quarter.

Wala na nakabangon pagbalik ang Pelicans human niini.

Ning sangkaa, wala sab nakaduwa sa Cavaliers ang ilang rotation players nga sila si Caris LeVert, Isaac Okoro, Sam Merrill, Dean Wade, ug Max Strus, kinsa pulos sab adunay angol.

Ubay-ubay sab nga magduduwa sa Pelicans ang wala nakaduwa nga naglakip sa ilang starters nga sila si Brandon Ingram, Zion Williamson, CJ McCollum, ug Trey Murphy III. / AP