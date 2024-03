Namungot ang Celtics sa Pelicans

Ningbangon ang overall leader Boston Celtics gikan sa duha ka sunodsunod nga kapildihan ug namu­ngot sa hosts New Orleans Pelicans, 104-92, ning Do­minggo, Marso 31, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Tanang starters sa Celtics ningmugna og dobleng numero nga puntos pinangulohan sa 23 ni Jayson Tatum, kinsa nakarehistro sab og siyam ka rebounds ug upat ka assists.

Si Kristaps Porzingis niamot og 19 puntos, 10 ka rebounds ug upat ka blocked shots, nidugang og 17 puntos si Jaylen Brown, niamot og 15 puntos si Derrick White samtang nitunol og 13 puntos si Jrue Holiday.

Ang Pelicans gipangulohan ni Zion Williamson pinaagi sa iyang 25 puntos, nihatag og 24 puntos si CJ McCollum samtang nitampo og 18 puntos si Herbert Jones.

Gikan sa sikit nga kombati sa nag-unang duha ka quarters, ang nakaginhawa og luagluag dihang nakaposte sila og 79-68 nga labaw sa nahabiling 4:12 minutos sa 3rd quarter.

Ning maong quarter, nalimitahan lang sa Celtics og 11 puntos ang Pelicans pinaagi sa ilang hugot nga depensa.

“That has to be our identity defensively,” matod ni Porzingis. “We played at a very high level.”

Sa 3rd quarter, igo lang nakatali og 4-of-23 shooting ang Pelicans diin wala’y napasulod si Williamson sa iyang lima ka mga itsa gumikan sa makahasol nga depensa ni Brown.

“Jaylen did a nice job of making it very difficult for him (Williamson),” matod ni Boston coach Joe Mazzulla.

“He still got his ave­rage on free throws, but we kept him out of transition, kept him out of the paint and the guys on the perimeter did a great job of showing help on Zion and making him give up the ball early.”

Sa 4th quarter, hingpit na nga nakontrolar sa Celtics ang engkuwentro. / AP