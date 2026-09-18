Namungot ang Jaguars batok UCLM

Mga duwa karon:
12:30 pm- DBTC batok UC
(High School)
2:00 pm- CITU batok SRCDC
(High school)
3:30 pm- UCLM batok USC
(College)
5:00 pm- UV batok USJ-R (College)
Naangkon ni ex-PBA Roger Yap ang labing una niyang daog isip headcoach human gipangkawras og maayo sa University of San Jose Recoletos (USJ-R) Jaguars ang University of Cebu Lapu-Lapu Mandaue (UCLM) Webmasters, 75-46, sa main game niadtong Huwebes sa gabii, Septiyembre 17, 2026, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) college basketball sa Cebu Coliseum.
Human nasugamak sa dagkong kapildihan sa nag-una nilang duha ka duwa batok sa Cebu Institute of Technology (CIT-U) Wildcats, 55-71, ug University of Cebu (UC)-Main Webmasters, 63-71, ang Jaguars namungot sa UCLM gikan sa sininugdanan hangtod sa katapusan.
Pagsugod pa lang, nagbangis na ang Jaguars aron ilubong og taga liog ang UCLM ni coach Dondon Hontiveros, 43-14, sa halftime.
Nahimo kining posible gumikan sa trapping defense sa Jaguars, nga maoy hinungdan nga nakamugna og sunodsunod nga turnovers ang UCLM, nga nahagbong sa 1-3 nga rekord.
Si Hontiveros kinsa naila isip “Cebuano Hotshot” sa Philippine Basketball Association (PBA), nisuway pagpangita og kombinasyon sa mga magduduwa nga makasulbad sa kalbaryo nga ilang gipas-an apan wala gihapon kini nisaler.
Gipangulohan ni Alcher Obra ang Jaguars pinaagi sa iyang 23 puntos samtang niamot og 13 puntos si Bennedicto Brigoli samtang ang nagkagidlay ang UCLM gipangulohan ni Marty Louisse Sotto pinaagi sa iyang 12 puntos.
Sa high school division, gipangkawras sab og maayo sa CIT-U Junior Wildcats ang Paref Springdate School (PSS) Titans, 88-61.
Ang Junior Wildcats ningsaka sa 2-1 nga rekord samtang ang Titans natagak sa 0-3 nga baraha./ ESL