Namungot ang Lakers sa Raptors

Namungot si Luka Doncic sa iyang pag-agak sa hosts Los Angeles Lakers sa kadaugan batok sa Toronto Raptors, 131-125, kagahapon, Lunes, Nobiyembre 2, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Ang Slovenian superstar nagpakatap og 45 puntos, season-high 15 rebounds, unom ka assists ug lima ka steals aron pangulohan ang kadaugan.
Si Doncic, kinsa tataw nga nasagmuyo human nausik ang ilang 25 puntos nga labaw ug napilde sila sa Golden State Warriors, 95-112, sa niagi nilang duwa, nagpaulbo og walo ka three-point bombs ning sangkaa.
Kini maoy ika-20 nga duwa nga nakamugna si Doncic og 40 puntos o labaw pa sukad sa iyang paghiabot sa kampo sa Lakers.
Si Austin Reaves nidugang og 19 puntos samtang niamot og 16 puntos ug 15 rebounds si Walker Kessler alang sa Lakers.
Ang Raptors gipangulohan ni Scottie Barnes pinaagi sa iyang 29 puntos samtang niamot og 22 puntos si RH Barrett.
Gikan sa 26 puntos nga pagkalubong sa hinapos nga bahin sa 3rd quarter, 76-102, ang Raptors ninggukod hangtod nga napahak nila ang labaw sa Lakers sa single digit na lang sa 4th quarter.
Human niini, nagkumboya sila si Doncic ug Reaves sa pagmugna og 9-1 run inaton pagbalik ang labaw sa Lakers sa 4th quarter ug ablihan og dako ang ilang pultahan paingon sa kadaugan.
Kini maoy ikaupat nga sunodsunod nga duwa nga wala nakapakita og aksyon ang lider sa Raptors nga si Kawhi Leonard, kinsa padayon pa nga nagpaalim sa angol sa iyang tuhod. / Gikan sa wires