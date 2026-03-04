Namungot ang Spurs batok 76ers

Andam na ang tanan alang sa pagpahigayon sa Philippine Basketball Associaton (PBA) All-Star Weekend nga gikatakda karong Marso 6-8, 2026, sa Candon, Ilocos Sur.
Moabot sa 160 ka mga personalidad sa PBA lakip na niini ang 59 ka mga magduduwa ang nahilambigit sa kalihukan, nga tipik sa kasaulogan sa ika-50 ka mga tuig nga anibersaryo sa labing unang professional league sa Asya.
Sugdan ang kalihukan pinaagi sa Skills Challenge (Obstacle Course, 3-Point Shootout) ug Rookies/Sophomores vs. Juniors Game nga ipahigayon karong Biyernes, Marso 6.
Karong Dominggo, Marso 8, ipahigayon ang Shooting Star Contest ug motiklop ang kalihukan pinaagi sa gikahinamang All-Star Game: North vs. South.
Naglangkob sa North All-Stars mao sila si are Japeth Aguilar, Calvin Abueva, rookie Juan Gomez De Liano, CJ Perez, Stephen Holt, Justine Baltazar, Adrian Nocum, Chris Newsome, CJ Cansino, Gian Mamuyac, Justin Arana, ug Don Trollano.
Mogiya sa North mao si San Miguel Beermen coach Leo Austria.
Ang mga sakop sa South All-Stars mao sila si June Mar Fajardo, RJ Abarrientos, Scottie Thompson, Calvin Oftana, Robert Bolick, Roger Pogoy, JB Bahio, Leonard Santillan, Alec Stockton, Caelan Tiongson, Rey Nambatac, ug Jericho Cruz.
Modala sa South mao si TNT Tropang 5G coach Chot Reyes. / ESL