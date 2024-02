Namungot kay gitaktak sa first five

Sa labing unang higayon gikan sa iyang rookie season sa Golden State Warriors, niduwa si Klay Thompson sa National Basketball Association (NBA) nga dili usa ka starter kagahapon, Biyernes, Pebrero 16, 2024 (PH time).

Apan wala kini panumbalinga sa 2011 11th overall pick ug nipakatap kini og kaugalingon niyang season-high 35 puntos aron agakon ang Warriors sa kutas nga kadaugan batok sa Utah Jazz, 140-137.

Si Thompson niduwa isip reserve player sa labing unang higayon gikan niadtong Marso 11, 2012.

Ang nipuli sa luna ni Thompson sa starting lineup nga si rookie guard Brandin Pod­ziemski niamot og 13 puntos, walo ka assists ug unom ka rebounds.

“You can do two things: You can pout or you can go out there and respond,” matod ni Thompson. “I thought I did the latter very well tonight.”

Si Thompson maoy ikaunom nga magduduwa sa Warriors nga nakapatong sa 15,000 puntos nga marka.

Pagkabuntag sa wala pa nagsugod ang duwa, nakigsulti si Warriors coach Steve Kerr kang Thompson kabahin sa bag-o niining obligasyon.

Giangkon ni Kerr nga wala nalipay si Thompson kabahin ning maong desisyon ug daw mao kini ang nakadugkat og kayo sa duwa sa pares ni Stephen Curry sa Splash Brothers.

“It’s been a tricky season for him and for us,” pasabot ni Kerr. “It’s not as easy to do what Klay did five or six years ago for him. I think this could be a good balance to get the best out of Klay and to get the best out of our team.”

Si Draymond Green niamot sab og kaugalingon niyang season-high 23 puntos alang sa Warriors, nihatag og 19 puntos si Andrew Wiggins samtang nitunol og 16 puntos si Curry.

Ang Jazz gipangulohan ni Collin Sexton pinaagi sa iyang 35 puntos, nitampo og 33 puntos si rookie Keyonte George samtang nihatag og 20 puntos si Lauri Markkanen.