Namungot si Curry

Nakabawi dayon si Stephen Curry gikan sa mangil-ad nga duwa ug namungot ki­ni sa pagmugna’g 31 puntos lakip na niini ang walo ka three-point shots ug 11 ka rebounds aron agakon ang Golden State Warriors sa kadaugan batok sa hosts New York Knicks, 110-99, ning Biyernes, Marso 1, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Sa pagpangulo ni Curry, ang Warriors nakaposte dayon og 14-0 nga labaw sa pagsugod sa kombati ug wala na kini molingi pagbalik hangtod na sa katapusang gutlo.

Ning maong pagsutoy sa opensa sa Warriors, siyam ka puntos ang nahimo ni Curry nga tanan iyang namugna gikan sa three-point area.

Dako kini’ng sukwahi sa gipakitang duwa ni Curry atol sa kadaugan sa Warriors batok sa Washington Wizards sa miagi nilang duwa diin wala’y nahimong puntos ang kanhi two-time MVP sa 1st half.

Mao kini ang labing unang higayon nga wala nakamugna og puntos si Curry gikan niadtong Nobiyembre 23, 2012.

Batok sa Knicks, si Curry nakamugna na og 17 puntos ug 10 ka rebounds sa 1st half, nga ikaduha pa lang higayon sa iyang karera nga nakahimo siya og double-double sa nag-u­­nang duha ka quarters.

“Every night’s dif­ferent, but it didn’t hurt that in the Garden I had a good vibe and a good flow going,” asoy ni Curry.

Si Jonathan Ku­minga niamot og 25 puntos, nitunol og 16 puntos si Klay Thompson samtang nihatag og 11 puntos si Chris Paul alang sa Warriors.

Ang Knicks, nga padayong ningkombati nga wala sila si Julius Randle ug OG Anunoby, gipangulohan ni Jalen Brunson pinaagi sa iyang 27 puntos, niamot og 18 puntos si Josh Hart samtang nitunol og 16 puntos si Donte Divincenzo. / AP