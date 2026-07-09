Namusil kaniadto mobalik pagduwa

Mobalik pagduwa sa Philippine Basketball Association (PBA) si John Amores, duha ka mga tuig human gitangtang ang iyang professional license tungod sa kasong pagpamusil sa Laguna.
Si amores, 27, nipirma og kontrata sa Titan Ultra Giant Risers, nga makigkombati sa Terrafirma Dyip sa labing unang duwa sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors’ Cup karong Biyernes, Hulyo 10, 2026, sa Ynares Center sa Antipolo City.
Kahinumdoman nga si Amores ug ang iyang igsuon nalambigit sa kasong pagpamusil niadtong Septiyembre 2024 sa Lumban, Laguna.
Pipila ka mga adlaw human niini, ang magsuon nisurender sa awtoridad ug nakagawas sa bilangguan human nakapiyansa sa kasong homicide.
Niadtong higayuna, naa pa sa lineup sa NorthPort Batang Pier si Amores. Ang prankisa sa Batang Piers napalit sa Titan Ultra sa niaging tuig.
Niadtong Martes, Hulyo 7, nag-share og video sa social media diin makita ang iyang kaugalingon nga nag-apply pagbalik og lisensya sa Games and Amusements Board (GAB), pipila ka mga buwan gikan siya nipadayag sa iyang tinguha nga mobalik pagduwa sa PBA human nasulbad na ang iyang kaso.
Sa Giant Risers, makig-uban og balik si Amores sa iang kanhi mga kaub an sa NorthPort nga sila si Fran Yu, Joshua Munzon, ug Cade Flores. / ESL