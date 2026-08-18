Namusil sa gikalalis, napusilan sa kauban

Nadakpan sa mga polis ang usa ka 35-anyos nga lalaki sulod sa tambalanan human nasamdan sa ulo sa dihang nasaypan og pusil sa iyang kauban tunga-tunga sa ilang pagpamusil sa duha ka silingan sa Barangay Buhisan, Dakbayan sa Sugbo niadtong Martes sa buntag, Agusto 18, 2026.
Giila sa Labangon Police Station 10 ang nadakpan nga si Jeffer Bivera Dela Cerna, walay trabaho, nagpuyo sa Kadasig, Buhisan.
Kasamtangan nga gipangita sa mga awtoridad ang iyang kauban nga si alyas Aryong, 43 anyos.
Nahitabo ang insidente sa Sityo Olivo, Barangay Buhisan alas 8:45 sa buntag samtang giatubang sa duha ka suspek ang mga biktima nga sila si Allan Tampus Velasco, 42, ug Ellis Janseen Sajonia Tanilon, 30.
Matod sa kapulisan, naggumikan ang lalis sa pagtanom og saging nga walay pananghid.
Nisamot ang tensiyon sa dihang nipabuto ang mga suspek og tulo ka higayon ngadto sa mga biktima.
Paspas nga nakadagan ang mga biktima ug wala hinuoy naangol kanila.
Apan taliwala sa pagpamusil, nasamdan si Dela Cerna kinsa aksidenteng naigo ni Aryong sa iyang tuo nga agtang atol sa pagpamusil.
Dali nga nisibat ang duha human sa pagpamusil.
Human nahibaw-an sa kapulisan nga ang suspek nga si Dela Cerna nagpatambal sa Cebu City Medical Center, gihimo dayon ang pag-aresto kaniya.
Matod ni Senior Master Sergeant Stephen Sefuesca, Officer-in-Charge sa Labangon Police Station, nga giandam na ang kasong attempted murder batok ni Dela Cerna, samtang nagpadayon ang manhunt operation batok ni alyas Aryong. / ABC, AYB