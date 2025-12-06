Namuso sa boardmate kay ‘gisugo sa demonyo,’ sikop

Demonyo ang gipasanginlan sa usa ka 26-anyos nga ulitawo nga nakapamuso sa dalaga nga naligo apan way suwerte kay nasakpan siya alas 10 pasado sa buntag sa Biyernes, Disyembre 5, 2025, sa may dan Junquera, Barangay Sta. Cruz, Dakbayan sa Sugbo.
Nabalhog sa Abellana Police Station si alyas Bruno, nagtrabaho isip housekeeper sa usa ka condominium sa Barangay Lahug.
Sa nakuhang kasayuran, nagpakitabang ang 18 anyos nga dalaga sa kapulisan nga miresulta sa pagkasikop sa suspek.
Nasayran nga kauban sa boarding house ang duha apan lain-lain sila og kwarto ug kumon ang ilang banyo.
Niangkon si Bruno nga natintal gyud siya dihang dunay nihunghong kaniya nga lilion ang maong biktima samtang hubo kini nga naligo.
Ang suspek nanglili sa dalaga sa bintana nga dunay buak nga bildo ug gisibog ang plywood nga temporaryong gitabon niini.
Apan nakit-an siya sa biktima diha sa samin hinungdan sa iyang pagsinggit ug nangayo og tabang.
Dihang gipangutana si Bruno og duna ba siyay pagbati ngadto sa dalaga, nitubag kini nga wa.
Bisan paman og nangayo og pasaylo si Bruno, desidido gihapon ang biktima nga mopasaka og kaso tungod sa kakuyaw nga iyang nasinati.