Namutol og lubi nalutsa’g warrant

Nadakpan ang chainsaw operator nga gipasanginlan nga ilegal nga namutol sa mga punoan sa lubi, ilabi na nga walay permit gikan sa gobiyerno sa dihang nalutsan og warrant of arrest niadtong Oktubre 28, 2026, sa Sityo Ga-ang, Barangay Agbanga, Lungsod sa Asturias, Cebu.
Giila ang akusado nga si alyas Mateo, 49, residente sa maong lugar ug anaa na sa kustodiya sa Asturias Municipal Police Station.
Sumala sa Cebu Police Provincial Office (CPPO), ang warrant of arrest gipagawas ni Judge Mary Jocylen Gervacio Regencia, presiding judge sa Municipal Circuit Trial Court (MCTC) sa Balamban-Asturias, niadtong Oktubre 26, 2026, nga adunay piyansang P36,000.
Human madawat ang kopya sa warrant, naghulma ang CPPO og tracker team nga gipangulohan sa Provincial Intelligence Unit, sa koordinasyon sa Asturias Municipal Police Station, aron dakpon ang akusado.
Base sa imbestigasyon, si alyas Mateo nagtrabaho isip chainsaw operator ug gipasakaan og kaso tungod sa pagputol sa mga punoan sa lubi nga walay gikinahanglang permit.
Gipasakaan siya og kaso tungod sa paglapas sa Republic Act 8048, nga gi-amend sa Republic Act 10593 o Coconut Preservation Act.
Matod ni Police Colonel Abubakar Mangelen Jr., hepe sa CPPO, ang pagkadakop sa akusado resulta sa intelligence-driven operation sa kapulisan.
Gipasalig ni Mangelen nga magpadayon ang ilang operasyon batok sa mga wanted person aron maserbisyohan ang mga warrant of arrest ug madala sa korte ang mga akusado aron motubag sa ilang mga kaso. / AYB