Namutol og lubi nalutsan og warrant of arrest

Nalutsan og warrant of arrest ang tulo ka tawo sa kasong pagpamutol og duha ka punoan sa lubi, resulta sa ilang pagkasikop niadtong alas 8:50 sa buntag, Miyerkules, Hunyo 10, 2026 sa Purok 7, Lawis, Barangay Daanlungsod, Dakbayan sa Toledo.
Gidakop sila si alyas Cording, 63; Jingjing, 42; ug Lita, 73, nga taga Lungsod sa Pinamungajan.
Ang mga Tracker Team sa Toledo City Police Station nidakop sa maong subject sa Warrant of Arrest sa kaso’ng R.A. 8048 as amended by R.A. 10593 o nailhan nga Coconut Preservation Act of 1995.
Giluwatan ni Judge Jesa Anne Carla E. Balahadia-Nuñez, sa Municipal Circuit Trial Court, Seventh Judicial Region, Pinamungajan, Cebu pinetsahan niadtong Hunyo 8, 2026, nga adunay piyansa nga P36,000 matag usa alang sa ilang temporaryong kagawasan.
Matod ni Police Lt. Col. Verniño Noserale, hepe sa Toledo Police Station nga nahinabi sa Superbalita Cebu, nga away sa managsilingan nga nidako.
Gikatahong gikasuko sa reklamente ang way pagpananghid sa dihang giputol ang duha ka punoan sa lubi.
Ang kahoy niini gikatahong gidapat sa balay sa maong subject sa warrant, hinungdan nga gipasakaan og kaso. / GPL