Nanabi nga giesmiringhoy si kumare gipusil, samdan

Samaran ang usa ka lalaki human gipusil tungod sa giingong pagpanabi nga iyang natilawan ang kapuyo sa iyang silingan alas 7:00 sa buntag, Lunes, Agusto 10, 2026, sa Purok Calachoche, Barangay Ubaub, Lungsod sa Argao.
Ang biktima mao si alyas Pablo, 44, ulitawo ug residente sa maong lugar ang nadala sa tambalanan.
Wala na masakpi ang namusil nga si alyas Doydoy, hingkod ang panuigon, human nga nisibat na sa maong lugar.
Base sa imbestigasyon sa Argao Police Station, ang biktima kinsa mangape unta niadtong sayo sa buntag sa Lunes, gisulong sa suspek ug walay pagduha-duha nga gipusil.
Naigo ang biktima sa bukobuko ug gidala sa tambalanan samtang nisibat ang suspek sakay og motorsiklo.
Gikataho’ng selos maoy motibo sa pagpamusil human giingong nasuko ang suspek ngadto ni Pablo nga giingo’ng nanghambog nga iyang “giesmiringhoy” ang kapuyo ni Doydoy. / GPL