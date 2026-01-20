Nanablig og tubig atol sa Sinulog parade, sikop

Napriso ug napasakaan og kasong Unjust Vexation ang usa ka 23-anyos nga ulitawo human kini nagmagahi ug sige og panablig og tubig atol sa pagsaulog sa Sinulog sa dalan Juana Osmeña, Barangay Capitol Site, Dakbayan sa Sugbo.
Ang suspek giila nga si George Michael Tumulak, lumad nga taga Dakbayan sa Lapu-Lapu kinsa nagtingkagol sa Abellana Police Station.
Sumala sa report, nahitabo ang insidente mga alas 11:00 sa gabii niadtong Enero 18, 2026.
Giingong hubog na si Tumulak ug nagsige og siyagit samtang nanablig og tubig gikan sa usa ka water bottle ngadto sa mga tawong nangaon ug namista sa maong dapit.
Tungod sa kasamok ug kahasol nga gihimo sa suspek, daling nilihok ang mga sakop sa kapulisan nga sila si Police Corporal Darwin Flores ug Patrolman Joecyl Cabilla.
Bisan pa og giduol ug gibadlong na sa mga polis, wala gyud mupatuo si Tumulak.
Imbes mohunong, nagpadayon hinuon siya sa pagpanablig, diin lakip na ang mga nirespondeng polis ang nangabasa.
Tungod sa iyang pagsukol ug pagbaliwala sa mando sa kapulisan, gipusasan ang suspek ug gidala sa prisohan aron atubangon ang iyang gihimo. / JDG